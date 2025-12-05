Bir mesajla başlayan kumar tuzağı

Her gün telefonuna onlarca bahis mesajı geldiğini söyleyen Ali B. geçtiğimiz günlerde bir bahis sitesi tarafından arandığını belirterek, “Bahis sitesine üye olmam için arayan kişi bir kadındı. Benim, T.C. kimlik numaram başta olmak üzere tüm kişisel bilgilerim ev adresime kadar her detaya hakimdi. Bu bilgileri nereden aldığını sorduğumda bir liste verildiğini ve o listeye göre arama yaptığını söyledi” dedi. Çağrı merkezi gibi arama yapıldığını söyleyen Ali B. “Bir miktar bonus verilmesi karşılığında bahis sistemine girmem için telkinlerde bulunan bu kadın 3 arkadaşımı da sisteme dahil edersem, daha fazla bonus kazanabileceğimi söyledi. Bazı spor kulüplerine sponsor oldukları için güvenebileceğimi, para yatırırsam bunu mutlaka nakde çevirebileceğimi anlattı” ifadelerini kullandı.