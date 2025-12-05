Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bir mesajla başlayan kumar tuzağı
Türkiye'de yasa dışı bahis sorunu büyüyerek ilerliyor. Kişileri ağlarına düşürmek için darkweb üzerinden bilgileri ele geçiren şebekeler "çağrı merkezi" görünümüyle oltalama tuzağıyla küçük ödüller vererek özellikle gençleri avlıyor. Hakemler ve futbolculara yönelik soruşturmalarla yasa dışı bahis yeniden gündemimizde. KKTC, İngiltere ve Malta merkezli çeteler ‘darkweb’e sızdırılmış kişisel verileri kullanarak “çağrı merkezi” görünümlü sahte numaralarla özellikle gençleri arayıp bahis tuzağına düşürüyor.