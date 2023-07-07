Yola çıkacaklar dikkat! İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos'a kadar İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Çankaya kavşakları kesimi 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım Samsun kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı ile Adapazarı kavşağı İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek, çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılacak. Trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41. kilometresinde yol refüjünde ferforje montajı çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ile İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

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Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 4-5. kilometrelerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 41-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hınıs Çevre Yolu'nun 21-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı yolunun 69-73. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.