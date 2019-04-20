Yola çıkacaklar dikkat! Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak
21 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Avrasya Tüneli yaklaşık iki saatliğine trafiğe kapatılacak.20 Nisan 2019 Cumartesi 02:37
Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle 21 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak.
Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 21 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak.
Tünel, 14.00 ile 16.15 saatleri arası Asya-Avrupa yönünde, 15.00 ve 16.15 saatleri arasında da Avrupa-Asya yönünde araç trafiğine kapatılacak.
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