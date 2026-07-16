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Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

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Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

Premier Lig'de aradığını bulamayan ve Roberto De Zerbi’nin taktiksel kurbanı olan Fransız genç yetenek Mathys Tel, Galatasaray'ın radarına girdi.

#1
Foto - Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, Tottenham'da yaşanan krizi fırsata çevirerek 21 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olan Mathys Tel’i gündemine aldı.

#2
Foto - Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

Bayern Münih’ten Tottenham’a kiralanan ancak İngiltere'de aradığı ortamı bulamayan 21 yaşındaki Fransız yıldız için sarı-kırmızılı kurmaylar devreye girdi. Ocak 2025'te büyük umutlarla Premier Lig’in yolunu tutan Mathys Tel, Roberto De Zerbi’nin sisteminde kendini tam anlamıyla gösteremedi. Tottenham’da yaşanan sakatlık krizleri nedeniyle ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan genç oyuncu, asıl bölgesi olan merkez forvetten uzaklaşınca skor üretmekte zorlandı.

#3
Foto - Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

İngiliz basınında yer alan analizlere göre Tel’in yaşadığı en büyük problem yetenek eksikliği değil, sahada yeterince agresif ve dominant olamaması. Premier Lig boyunca sadece 35 şut çekebilen ve ceza sahası çevresinde az topla buluşan Fransız oyuncu, bu pasif görüntüsü nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

#4
Foto - Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

Süre aldığı dönemlerde hücumda istikrarsız bir görüntü çizse de Mathys Tel, saf bitiricilik kalitesiyle dikkat çekmeyi başardı. Sadece 2.44'lük beklentili gol (xG) oranından 4 gol çıkarmayı başaran genç oyuncu, kalitesini kanıtladı. 1,2 başarı oranıyla yaptığı 29 orta ve güçlü dripling yeteneğiyle hücumda önemli bir alternatif olduğunu gösterdi. Geçen sezon İngiltere'de çıktığı 31 maçın sadece 13’üne ilk 11'de başlayan Tel; 1499 dakika sahada kalırken 4 gol ve 1 asist üretti. Tottenham'ın yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmayı planlaması ve Muhammed Kudus'ün takıma geri dönecek olması, Mathys Tel'in Londra ekibindeki geleceğini tehlikeye soktu. De Zerbi’nin yeni sezon planlarında ikinci plana düşme ihtimali yüksek olan oyuncu için Galatasaray kiralama formülünü masaya yatırdı.

#5
Foto - Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

Fotospor'a göre; Okan Buruk'un hem santrforda hem de kanatlarda görev yapabilen çok yönlü oyuncu profiline tam uyum sağlayan Tel için sarı-kırmızılı yönetimin, satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle hem Bayern Münih hem de Tottenham cephesiyle temas kurması bekleniyor.

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