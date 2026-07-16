Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu

Süre aldığı dönemlerde hücumda istikrarsız bir görüntü çizse de Mathys Tel, saf bitiricilik kalitesiyle dikkat çekmeyi başardı. Sadece 2.44'lük beklentili gol (xG) oranından 4 gol çıkarmayı başaran genç oyuncu, kalitesini kanıtladı. 1,2 başarı oranıyla yaptığı 29 orta ve güçlü dripling yeteneğiyle hücumda önemli bir alternatif olduğunu gösterdi. Geçen sezon İngiltere'de çıktığı 31 maçın sadece 13’üne ilk 11'de başlayan Tel; 1499 dakika sahada kalırken 4 gol ve 1 asist üretti. Tottenham'ın yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmayı planlaması ve Muhammed Kudus'ün takıma geri dönecek olması, Mathys Tel'in Londra ekibindeki geleceğini tehlikeye soktu. De Zerbi’nin yeni sezon planlarında ikinci plana düşme ihtimali yüksek olan oyuncu için Galatasaray kiralama formülünü masaya yatırdı.