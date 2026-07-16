  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güneşe çıkanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Aşırı sıcaklar beyin kanamasını tetikliyor! Ot lekeleri silgi gibi siliyor: Can sıkıcı hale gelen çilleri temizlemek için hiçbir katkı olmadan sen de kullan İlk merkez Moritanya'da hizmette: T3 Vakfı bilimde Afrika'ya açılıyor Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var 15 Temmuz etkinlikleri sürüyor Şehit aileleri ve gaziler boğaz turunda buluştu Fransız genç yetenek Rams Park'a doğru... Tottenham, Galatasaray'ı bekliyor! Kimse beklemiyordu Almanya’yı şoka sokacak araştırma! Sıcaklık avroları da yakıyor Göklerin efsanesine 57. yılda vefa: Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı! Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Temmuz ayında gün geçtikçe sıcaklıklar artarken serinlemek için sıradan bir soğuk çorba var. İçinizi buz gibi yaparken vücuda tepeden tırnağa şifa dağıtan, o gizli lezzet. tam bir sağlık deposudur. Sindirim sistemini düzenlemekten kalp sağlığını korumaya kadar vücuda sayısız fayda sağlar. içeriğiyle kemikleri güçlendirir. Doğal bir enerji kaynağı olan bu mucizevi çorba, dengeli tüketildiğinde bağışıklık sistemini de baştan aşağı güçlendirir.

#1
Foto - Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Yaz aylarında soğuk çorba denince akla gelen geleneksel sınırları tamamen ortadan kaldırın. Anadolu’nun ve Akdeniz’in bin yıllık şifa sırlarını modern bir dokunuşla bir araya getiren, reyhanın o büyüleyici aromasıyla tazeleyen Reyhanlı ve Nohutlu Yoğurt Çorbası, bu yazın mutfaktaki tek hakimi olmaya aday.

#2
Foto - Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Bu çorba sadece anlık bir serinlik hissi vermekle kalmıyor; içeriğindeki taze reyhan sayesinde sindirim sistemini rahatlatıyor, vücuttaki ödemi söküp atıyor ve nemli yaz havalarında yaşanan o kronik halsizliği anında ortadan kaldırıyor. Geleneksel soğuk çorbalardan farklı olarak bu tarifi gerçek bir "şifa deposu" yapan şey, içerisindeki benzersiz malzeme uyumu ve aromatik otların gücü: Reyhan Mucizesi: Reyhan, yaz sıcaklarında stresi azaltan, mideyi yatıştıran ve vücuda doğal bir enerji veren harika bir adaptojendir. Kokusu bile ruhu dinlendirmeye yeter!

#3
Foto - Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Tok Tutan Nohut ve Buğday: Yoğurdun hafifliğini, haşlanmış nohut ve aşurelik buğdayın yüksek lifli yapısıyla birleştiriyoruz. Bu sayede çorba sadece serinletmiyor, saatlerce tok tutuyor. Sarımsak ve Zeytinyağı Sinerjisi: Çorbanın üzerine gezdirilen soğuk sıkım zeytinyağı ve hafifçe ezilmiş sarımsak, yaz enfeksiyonlarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor. İŞTE ADIM ADIM TARİF Bu çorbayı yapmak o kadar pratik ki, mutfakta saatlerce sıcak ocak başında beklemenize gerek kalmayacak. İşte malzemeler ve adım adım hazırlanışı: Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu nefis ayran aşı çorbasını hazırlamak için süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsakla pürüzsüz olana kadar çırpın. Azar azar soğuk su ekleyerek koyu bir ayran kıvamı elde edin. Haşlanmış nohut, buğday ve kıyılmış taze reyhanı ekleyip karıştırın. Buz küpleriyle soğutarak servis yapın. 2 su bardağı süzme yoğurt (kıvamı daha ipeksi yapar). 1 su bardağı haşlanmış nohut. 1 çay bardağı haşlanmış aşurelik buğday. 1 demet taze reyhan (ince kıyılmış). 1 diş sarımsak (ezilmiş). Soğuk su ve buz küpleri.

#4
Foto - Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Üzeri için: Sızma zeytinyağı, taze nane yaprakları ve pul biber. Zemini Hazırlayın: Derin bir karıştırma kabına süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Kıvamı Ayarlayın: Yoğurdun üzerine azar azar soğuk su ekleyerek koyu bir ayran kıvamına getirin. Şifa Malzemelerini Ekleyin: Haşlanmış nohut ve buğdayı yoğurtlu karışıma ilave edip hafifçe karıştırın. Reyhan Dokunuşu: İncecik kıydığınız taze reyhanları çorbaya ekleyin. Reyhanın o mor rengi ve muazzam aroması çorbaya geçtiğinde rengin ne kadar iştah açıcı olduğunu göreceksiniz. Çorbanızı kaselere paylaştırın. İçine birkaç küp buz atın. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirip, taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivasspor’da Özçoban dönemi devam ediyor
Spor

Sivasspor’da Özçoban dönemi devam ediyor

Sivasspor’un olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Burak Özçoban, tek listeyle yeniden kulüp başkanlığına seçildi...
Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri temas!
Gündem

Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri temas!

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Merkez Komutanlığı ..
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ..
Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı
Gündem

Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında bulu..
Yaralı kabul etmediği iddia edilen hastanenin ruhsatı icradan satışa çıkarıldı! İflas eden hastane dronla görüntülendi!
Gündem

Yaralı kabul etmediği iddia edilen hastanenin ruhsatı icradan satışa çıkarıldı! İflas eden hastane dronla görüntülendi!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaralı vatandaşları kabul etmediği iddialarıyla gündeme gelen ve hukuki süreçlerden geçen Özel Fatih Hast..
Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı
Gündem

Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatına gelen ihbarın ardından Genelkurmay Başkanlığın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23