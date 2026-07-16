Her gün içerseniz bakın ne oluyor... Çorba yapmak isteyenler: vücudu temizliyor, mucizevi etkisi var

Tok Tutan Nohut ve Buğday: Yoğurdun hafifliğini, haşlanmış nohut ve aşurelik buğdayın yüksek lifli yapısıyla birleştiriyoruz. Bu sayede çorba sadece serinletmiyor, saatlerce tok tutuyor. Sarımsak ve Zeytinyağı Sinerjisi: Çorbanın üzerine gezdirilen soğuk sıkım zeytinyağı ve hafifçe ezilmiş sarımsak, yaz enfeksiyonlarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor. İŞTE ADIM ADIM TARİF Bu çorbayı yapmak o kadar pratik ki, mutfakta saatlerce sıcak ocak başında beklemenize gerek kalmayacak. İşte malzemeler ve adım adım hazırlanışı: Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu nefis ayran aşı çorbasını hazırlamak için süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsakla pürüzsüz olana kadar çırpın. Azar azar soğuk su ekleyerek koyu bir ayran kıvamı elde edin. Haşlanmış nohut, buğday ve kıyılmış taze reyhanı ekleyip karıştırın. Buz küpleriyle soğutarak servis yapın. 2 su bardağı süzme yoğurt (kıvamı daha ipeksi yapar). 1 su bardağı haşlanmış nohut. 1 çay bardağı haşlanmış aşurelik buğday. 1 demet taze reyhan (ince kıyılmış). 1 diş sarımsak (ezilmiş). Soğuk su ve buz küpleri.