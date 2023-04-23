Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramları dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, yarın saat 07.00'a kadar ücretsiz olacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan çalışması dolayısıyla ulaşım kuzey yolundan gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresinde heyelan ıslah ve Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresinde heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.