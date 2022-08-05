Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları kesimi 4-6. kilometrelerinde bulunan Çakıt-8 Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde yapımı süren Ankara-İzmir YHT hattı inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Göynük-Mudurnu yolunun 16-33. kilometrelerinde temel takviyeli asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometreleri ile Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 45-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 31-33. ve 35-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılırken ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir istikametindeki tüpünün elektrik-elektronik sistemlerine bakım-onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.