Yol vermeyen otobüse saldırıp camını patlattı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü terör estirdi. Otobüs şoförüne küfredip hakaretler yağdıran otomobil sürücüsü, şoförün bulunduğu kapının camını yumruk atarak patlattı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İlginç olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya-İstanbul seferini yapmakta olan ve bir yolcu ile yedek şoför ve muavinin bulunduğu Bünyamin Kahveci idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün saldırısına uğradı. Olayda, Alanya'dan yola çıkan otobüse, Okurcalar Alarahan Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında duran otomobilden inen ve kimliği belirlenemeyen sürücü yumruk atarak camı patlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden ayrılırken, saldırıya uğrayan ve kırılan camın isabet etmesi sonucu yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Yedek kaptan ise olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Yedek kaptan İbrahim Demir, "Alanya'dan Antalya istikametine giderken Alarahan Kavşağı'na yaklaştığımız sırada arkamızdan bir araç kornaya basarak yol istedi. Müsait olmadığımız için lambalara kadar onu arkamızda tuttuk. Yol verdiğimizde bir anda solumuza geçip küfretti, araçtan inip cama yumruk atıp camı patlattı" dedi.

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