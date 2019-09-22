Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti... Tutuklandılar İzmir'in Bornova ilçesinde, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada darbedilen kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilmesinin ardından hayatını kaybeden Mustafa Atmaca'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan M.Y, O.K. ve Ç.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. OLAY Dün, otomobiliyle Nilüfer Kavşağı'ndan geçtiği sırada yol vermeme nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilen Mustafa Atmaca, Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi gözaltına almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.