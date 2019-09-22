0553 313 94 23

Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti... Tutuklandılar

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada darbedilen kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

22 Eylül 2019 Pazar 22:38
Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti... Tutuklandılar

Tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilmesinin ardından hayatını kaybeden Mustafa Atmaca'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan M.Y, O.K. ve Ç.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Dün, otomobiliyle Nilüfer Kavşağı'ndan geçtiği sırada yol vermeme nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilen Mustafa Atmaca, Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi gözaltına almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 22:38
  1. İzmir
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Trump ile görüştü!
    1. Erdoğan, Trump ile görüştü!
    2. 15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte,..
    3. TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
    4. Bayraktar açıkladı: Rekor kırdık
    5. Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti.....
    6. İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
    7. Yeni haftada hava nasıl olacak?
    8. ABD o telefonla çalkalanıyor!
    9. Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye..
    10. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
    11. HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı..
    12. Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?
    13. PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele..
    14. Sergen Yalçın: Dünyanın en zor şeyi...
    15. Akhisarspor evinde zorlanmadı! 3-1
    16. Mardin'de PKK'dan kalleş tuzak!
    17. Unsuz ekmek nasıl yapılır? Oopsie..
    18. Efeler, İtalya'ya direnemedi!
    19. Nzonzi: Çok yazık oldu
    20. Hong Kong'da göstericiler sokakları..
    21. Bakan Soylu'ya böyle seslendiler: Nene..
    22. Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı
    23. Adil Gevrek: Çok net pozisyonlara girdik
    24. Kore gazisi gözyaşları eşliğinde son..
    25. Antalya'da çatıdan düşen işçi, öldü
    26. İran, İngiliz tankerini serbest..
    27. İzmir'de birkaç saatte 324 göçmen..
    28. Liverpool Chelsea'yi yıktı, tarihe geçti
    29. İstanbul'da film gibi kovalamaca!
    30. Maduro’dan Kolombiya’ya suçlama
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı