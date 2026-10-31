Yol verme tartışmasında sürücü, diğer araca arkadan çarpıp kaçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Büyükçekmece'de Hadımköy Yolu Caddesi'nde iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BÜYÜKÇEKMECE'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.