Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu

Olay, dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşayan sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar toplanarak sürücüleri ayırmaya çalıştı. Gerginlik yaşanan o anlarda ise bir şahıs arkadaşının tartıştığı adama koşarak kafa attı. Saniyeler sonra ise diğer sürücünün arkadaşı yumrukla karşılık verince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.