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Yerel Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu
Yerel

Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-29 10:25:00 -
Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu

Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta arkadaşının tartıştığını gören adam, koşarak taraflardan birine kafa attı. Başka bir adam ise olaya yumrukla müdahale edince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşayan sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar toplanarak sürücüleri ayırmaya çalıştı. Gerginlik yaşanan o anlarda ise bir şahıs arkadaşının tartıştığı adama koşarak kafa attı. Saniyeler sonra ise diğer sürücünün arkadaşı yumrukla karşılık verince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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