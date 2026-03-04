Yol verme tartışmasında bıçak çekildi
Küçükçekmece’de otomobil sürücüsü yol vermeme tartışması yaşadığı minibüs şoförüne bıçak çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Küçükçekmece Sefaköy’de dün bir otomobil sürücü ile minibüs sürücüsü yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. Diğer araç sürücüleri ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı otomobil sürücüsü bir süre sonra aracına yönelerek bıçak alıp minibüs şoförüne doğrulttu. Yolcular o anları korku içerisinde izledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.