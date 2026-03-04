Devrim Muhafızları "Tam kontrol" dedi, Siyonist sığınaklara kaçtı!

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, çarşamba günü yaptığı açıklamayla küresel eşkıya ABD’ye tarihi bir tokat indirdi. Üst düzey yetkili Muhammed Ekberzade, dünya petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı’nın artık tamamen Müslümanların kontrolünde olduğunu duyurdu. Haydut Trump’ın "Donanmamızla eşlik ederiz" tehditleri havada kaldı.

Siyonistlerin "Hava Savunma" yalanı patladı!

Soykırımcı İsrail, İran’dan fırlatılan füzeler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kudüs ve Tel Aviv semalarında yükselen siren sesleri, işgalcileri sığınaklara hapsetti. Terör şebekesi her ne kadar "füzeleri engelledik" yalanına sarılsa da, sosyal medyaya düşen görüntülerde füze sağanağının Siyonist hedefleri nasıl yerle bir ettiği açıkça görüldü. İran'ın son saldırı dalgasında fırlattığı 3 hassas güdümlü füze, işgalcilerin sözde "geçilmez" denilen savunma sistemlerini delik deşik etti.

İşgal üsleri ateş çemberinde

Tahran'a yönelik alçak saldırıyla başlayan süreç, ABD için de tam bir kabusa dönüştü. İran İslam Cumhuriyeti, misilleme operasyonları kapsamında Körfez ülkelerindeki ABD işgal üslerini ve büyükelçiliklerini hedef almaya devam ediyor. Haçlı ve Siyonist ittifakı bölgeyi sömürmek için kan dökerken, direniş cephesi bu zulüm kalesini temellerinden sarsıyor.