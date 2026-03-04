  • İSTANBUL
Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Skoda, Superb, Octavia ve Kamiq dahil olmak üzere geniş model yelpazesi için 2026 Mart ayı kampanyalarını duyurdu.

#1
Foto - Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Toyota, Honda ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv firmalarının güncel kampanyalarına göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı otomobili satın almak için çaba gösteriyor.

#2
Foto - Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

Bunun yanı sıra, Skoda otomobil üreticisi 2026 Mart ayında açıkladığı kampanya ile birçok kişinin dikkatini çekti. Duyurulana göre 2025 model yılı Kamiq SUV aracın bir donanımda tam 309.100 TL indirim var. Bu durum, Skoda gemileri yaktı dedirtebiliyor.

#3
Foto - Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

KAMIQ SUV ARAÇTA KAMPANYA Skoda otomobil üreticisi, 2025 model yılı Elite 1.0 TSI 115 PS DSG donanım Kamiq SUV araçta 103.800 TL indirim olduğunu açıkladı. Bu indirim Skoda Kamiq araçtaki en düşük indirim olarak gündeme geldi. Bunun yanı sıra 2025 model yılı Premium 1.0 TSI 115 PS DSG donanım Kamiq SUV araçta 309.100 TL indirim var. Bu indirim de en yüksek indirim.

#4
Foto - Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

Öte yandan 2025 model yılı Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG Kamiq SUV araçta 248.500 TL indirim bulunuyor.

#5
Foto - Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

SKODA KAMIQ SUV OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Kamiq SUV araçta kampanya bulunması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 4 Mart 2026 tarihli fiyat listesi bulunuyor. Model Yılı: 2025. Donanımı: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.900.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.796.600 TL. İndirim: 103.800 TL.

#6
Foto - Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı!

Model Yılı: 2025. Donanımı: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.197.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.888.800 TL. İndirim: 309.100 TL. Model Yılı: 2025. Donanımı: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.622.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.374.400 TL. İndirim: 248.500 TL./ kaynak: akşam

