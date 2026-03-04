Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı!

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın 5. gününde Tahran’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İran yönetimi, ABD’ye ait ve “yenilmez” olarak anılan F-15 savaş uçağını yerli hava savunma sistemleriyle vurduğunu öne sürdü. İddianın doğrulanması halinde, F-15’in yaklaşık 50 yıllık hizmet geçmişinde ilk kez düşman ateşiyle düşürüldüğü bir vaka olarak kayıtlara geçeceği belirtiliyor.

Ortadoğu'daki gerilim, ABD'nin "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) adını verdiği hava harekatıyla zirveye tırmanırken, Kuveyt semalarında yaşananlar askeri literatürü değiştirecek cinsten.

"3 ABD UÇAĞINI HEDEF ALDIK"

İran Devrim Muhafızları’na yakın Tesnim Haber Ajansı, Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı’na dayandırdığı haberinde şu detayları paylaştı:

Yerli Savunma: İran, kendi üretimi olan hava savunma sistemlerinin Kuveyt-İran sınır hattında 3 adet ABD savaş uçağını vurduğunu iddia etti.

Enkaz Kuveyt'te: Vurulan uçaklardan birinin enkazının Kuveyt topraklarına düştüğü, pilotun ise fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu bildirildi.

Görüntüler Yayımlandı: Sosyal medyada, bir uçağın havada alev alarak dikey bir dönüşle yere çakıldığını ve pilotun paraşütle süzüldüğünü gösteren videolar geniş yankı buldu.