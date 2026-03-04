Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

Akdoğan konuyla ilgili açıklamalarında, “Tarihe not düştük, sizi Allah’a havale ediyorum” ve “Belki Hoca inanılmaz düzgün bir rapor yaptı ama ben bu saatten sonra her şeye şüpheyle yaklaşırım” şeklinde konuşmuştu. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırılan tarihi sarnıcın bulunduğu parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.