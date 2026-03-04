  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bolu Belediyesini yandaş çiftliğine çevirmiş! Tanju Özcan'ın pislikleri saçılmaya devam ediyor.. Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı! Yeni araştırma sonucu ortaya çıktı Gece uykusunu kaç saat uyumalıyız? Savaş korkusu 35 milyar dolarlık adım attırdı: Kaan yerine Güney Kore'den KF-21 savaş uçağını alacaklar İran savaşı sürerken Erakçi'den flaş Trump açıklaması! Tüm dünyaya haykırdı... Dijital üsler hedefte: Veri merkezleri artık savaş alanının bir parçası İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırıldı. Antalya Müze Müdürlüğü olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sarnıcın bulunduğu Yeşilbayır Mahallesi’ndeki 1247 ada 9 parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.

#1
Foto - Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, daha önce Antalya Müzesi eski binasının yıkım sürecinde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda gündeme gelmişti. Akdoğan, süreç boyunca kararların hukuki dayanaklarının incelenmesi gerektiğini belirterek raporları sorguladığını ifade etmiş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Akdoğan, müzenin yıkımına ilişkin hazırlanan Deprem Performans Analizi Hesap Raporu’na da eleştiriler yöneltmişti. Söz konusu raporu hazırlayan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Aykaç hakkında yaptığı değerlendirmelerde raporun içeriğine yönelik şüphelerini dile getirmişti.

#2
Foto - Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

Akdoğan konuyla ilgili açıklamalarında, “Tarihe not düştük, sizi Allah’a havale ediyorum” ve “Belki Hoca inanılmaz düzgün bir rapor yaptı ama ben bu saatten sonra her şeye şüpheyle yaklaşırım” şeklinde konuşmuştu. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırılan tarihi sarnıcın bulunduğu parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.

#3
Foto - Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

Söz konusu parselin kuzey sınırında yer alan sarnıcın zarar gördüğüne ilişkin ihbar üzerine 25 Şubat 2026 tarihinde bölgede inceleme yapıldı. Döşemealtı Polis Karakolu ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen incelemede, yapının zemin seviyesindeki tüm mimari unsurlarının iş makinesiyle tamamen yok edildiği belirlendi. Hazırlanan teknik raporda, hafriyatın bir kısmının yapı haznesine doldurulduğu, kalan kısmının ise alan dışına taşındığı tespitine yer verildi. Alanda yapıya ait herhangi bir mimari malzemeye rastlanmadığı kaydedildi.

#4
Foto - Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

Rapora göre sarnıcın zemin altında kalan hazne bölümünün bir kısmı korunmuş durumda. Açıkta kalan bölümlerde iç yüzey sıvalarının görülebildiği belirtildi. Geçmiş yıllara ait uydu görüntülerinde yapının üst bölümünde dairesel planlı taş duvar izlerinin bulunduğu ifade edildi. Arşiv kayıtlarında yapıya ilişkin daha önce herhangi bir tescil işlemi yapılmadığı belirlenirken, mimari özellikleri ve bölgedeki benzer örnekler dikkate alınarak yapının Roma dönemine ait olabileceği ve Osmanlı döneminden günümüze kadar kullanılmış olabileceği değerlendirildi.

#5
Foto - Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...

Teknik değerlendirmede söz konusu yapının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı belirtildi. Antalya Müze Müdürlüğü, Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması talebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Ayrıca eski uydu görüntüleri ve zeminde korunmuş hazne kısmı esas alınarak tescil sürecinin başlatılması, alanda kazı ve rehabilitasyon çalışması yapılması ve özgün haline uygun restorasyon projesi hazırlanmasının ilgili kurulda değerlendirilmesi istendi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye, Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Suriye, Türkiye kararını duyurdu

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu. Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ..
Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz
Gündem

Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırıları dördüncü gününde devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyayı ayağa kaldıran ..
Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası bölge tam bir ateş çemberine dönerken, İran’ın misilleme saldırıları Birleşik Arap Emi..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
Dünya

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

İran’ın Tel Aviv ve çevresine yönelik yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. Kentte sirenler çalarken, önce kamikaze İHA’ların ardından ..
İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere müjde
Gündem

İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere müjde

İstanbul Valisi Davut Gül, iftar yaptığı öğrencilere müjdeyi verdi. Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL bur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23