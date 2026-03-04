Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırıldı. Antalya Müze Müdürlüğü olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sarnıcın bulunduğu Yeşilbayır Mahallesi’ndeki 1247 ada 9 parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.