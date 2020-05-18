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Yol verme kavgasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı

Denizli’de yol verme kavgasında yaşanan silahlı kavgada üzerine ateş açılan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:03:00 -
Yol verme kavgasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı

Denizli’de yol verme kavgasında yaşanan silahlı kavgada üzerine ateş açılan otomobildeki bir kişi yaralandı.


Olay, Pamukkale ilçe Kervensaray Mahallesi Derbent Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, 20 BJA 84 plakalı otomobil seyir halindeyken plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen bir başka otomobil sürücüsü ile yol verme konusu yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu içerisinde 3 şahsın bulunduğu otomobilden 20 BJA 84 plakalı araca tabanca ile ateş açıldı. Olayda araç içerisinde bulunan ve isminin T.S., olduğu öğrenilen şahıs vücuduna isabet eden mermi ile yaralandı. Sonrasında ise T.S., kendi imkanları ile özel bir hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen ekipler olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunarak, içerisinde 3 kişinin bulunduğu ve olaydan sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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