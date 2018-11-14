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Yol verme kavgası... Zabıta amiri bıçaklandı!

İstanbul Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşadığı kişi tarafından bıçaklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:49
Yol verme kavgası... Zabıta amiri bıçaklandı!

İstanbul Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta amirinin bıçaklanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:49
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