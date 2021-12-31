Yol temizleyen işçilere otomobil çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.30 sularında Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasının ardından yolda kalan araç parçalarını temizleyen kara yolları işçileri Mehmet Sefa Atar (27) ve Ahmet Şimşek'e (32), gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Sefa Boyacı yönetimindeki 71 ACH 344 plakalı otomobil çarptı. İşçiler Atar ve Şimşek, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı.

Bir kişinin durumu ağır

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ve gizli buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.