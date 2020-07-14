  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Yol kenarındaki poşetin içini görünce hemen polisi aradı

TEM Otoyolu kenarındaki poşetin içinde cansız insan bedeni parçaları bulan temizlik işçisi hemen polise haber verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:40:00 -
Yol kenarındaki poşetin içini görünce hemen polisi aradı

TEM Otoyolu Ankara istikameti Büyükçekmece mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçaları bulundu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu.

Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait cansız beden parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı