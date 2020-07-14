Yol kenarındaki poşetin içini görünce hemen polisi aradı
TEM Otoyolu kenarındaki poşetin içinde cansız insan bedeni parçaları bulan temizlik işçisi hemen polise haber verdi.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Büyükçekmece mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçaları bulundu.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu.
Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait cansız beden parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.