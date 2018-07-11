Yol kenarında yaralı bulunmuştu: Hayatını kaybetti

Elbistan-Malatya karayolu Özcanlı Mahallesi mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Plakasız motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirlenen Suriye uyruklu Abdurrahman Elhamdo (39), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elhamdo burada yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Abdurahman Elhamdo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.