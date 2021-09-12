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Yol kenarında ceset bulundu
Aktüel Yol kenarında ceset bulundu
Aktüel

Yol kenarında ceset bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 23:40:00 -
Yol kenarında ceset bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mezbahana mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu cesedin Birkan A'ya (23) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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