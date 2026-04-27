Somali’de kuraklık felaketi: Yarım milyon kişi kaçtı, açlık büyüyor

Somali genelinde, kuraklık nedeniyle evlerini terk eden toplulukların ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Son yağış sezonunun başarısız geçmesinin, geçim kaynaklarını yok ettiği, hayvan ölümlerine ve bir yıl daha hasat kaybına yol açtığı belirtildi.

Yetkililer, bu yıl içinde 500 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun büyük bölümünün kuraklıktan kaynaklandığını bildirdi.

YABANİ BİTKİLER YİYEREK HAYTTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yerinden edilen ailelerin açlık riski en yüksek grup olduğu ifade edildi.

Kamplara ulaşan insanların çoğunun günlerce yürüyerek, yol boyunca yabani bitkilerle hayatta kalmaya çalıştığı aktarıldı.

40 yaşındaki Fatima’nın, yaşadıklarını "Bu beşinci kaçışım. Hala kuraklıkla mücadele ediyorum ve ailemi besleyecek hiçbir şeyim yok" sözleriyle anlattığı bildirildi.

Kamplara ulaşan birçok kişinin yetersiz beslenmiş ve bitkin halde olduğu, çocukların ise yürüyemeyecek kadar güçsüz olduğu ifade edildi.

İnsani yardım fonlarının ciddi şekilde azaldığı ve bu yıl ihtiyaç duyulan desteğin yalnızca yüzde 14’ünün karşılandığı aktarıldı.

Somali’nin, ABD’nin açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım paketinin dışında bırakıldığı belirtildi.

Uzmanlara göre, mevcut durumun devam etmesi halinde açlık krizinin daha da derinleşebileceği uyarısı yapıldı.