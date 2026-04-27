  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında şok rüşvet ve ihale itirafı: Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı... Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur! Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı! İletişim Başkanı Duran'dan vesayet odaklarına net mesaj! Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir Orman yangınlarına karşı tedbirler alınıyor! İki bakan ortak açıklama yaptı Kılıçdaroğlu’na “kılıç artığı” diyen ve özür dileyen Mine Kırıkkanat kimdir? En güzel tahlili Zekeriya Say yapmıştı. Yıl 2008 İşte o yazı… Mine Kırıkkanat’ın milleti aşağılayan "Etobur İslamistan" yazısı yeniden gündemde: "Kılıç artığı" skandalı hafızaları tazeledi
Somali'de kuraklık felaketi: Yarım milyon kişi kaçtı, açlık büyüyor
Somali’de kuraklık felaketi: Yarım milyon kişi kaçtı, açlık büyüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Somali’de şiddetlenen kuraklık nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden olurken, yetersiz insani yardım ve artan gıda krizi açlık tehlikesini alarm seviyesine çıkardı.

Somali genelinde, kuraklık nedeniyle evlerini terk eden toplulukların ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Son yağış sezonunun başarısız geçmesinin, geçim kaynaklarını yok ettiği, hayvan ölümlerine ve bir yıl daha hasat kaybına yol açtığı belirtildi.

Yetkililer, bu yıl içinde 500 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun büyük bölümünün kuraklıktan kaynaklandığını bildirdi.

YABANİ BİTKİLER YİYEREK HAYTTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yerinden edilen ailelerin açlık riski en yüksek grup olduğu ifade edildi.

Kamplara ulaşan insanların çoğunun günlerce yürüyerek, yol boyunca yabani bitkilerle hayatta kalmaya çalıştığı aktarıldı.

40 yaşındaki Fatima’nın, yaşadıklarını "Bu beşinci kaçışım. Hala kuraklıkla mücadele ediyorum ve ailemi besleyecek hiçbir şeyim yok" sözleriyle anlattığı bildirildi.

Kamplara ulaşan birçok kişinin yetersiz beslenmiş ve bitkin halde olduğu, çocukların ise yürüyemeyecek kadar güçsüz olduğu ifade edildi.

İnsani yardım fonlarının ciddi şekilde azaldığı ve bu yıl ihtiyaç duyulan desteğin yalnızca yüzde 14’ünün karşılandığı aktarıldı.

Somali’nin, ABD’nin açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım paketinin dışında bırakıldığı belirtildi.

Uzmanlara göre, mevcut durumun devam etmesi halinde açlık krizinin daha da derinleşebileceği uyarısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23