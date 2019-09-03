0553 313 94 23

Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçireceği projelerini ortak akılla belirliyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:04
Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçireceği projelerini ortak akılla belirliyor.


Stratejik plan hazırlık çalışmalarında belediye hizmetlerinden memnuniyet ve beklentiyi ölçmek için saha araştırması yapan Büyükşehir Belediyesi, taslak olarak geliştirilen stratejik hedef ve göstergeleri sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarda toplumun tüm kesimleriyle paylaştı. Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde 4 gün süren ve temel hizmet alanlarına ilişkin konuların 7 ayrı oturumda ele alındığı çalıştaylarda, kentsel planlama, ulaşım, yeşil alan ve çevre, kültür ve turizm, sosyal ve sağlık hizmetleri,afet ve acil durumlar ile şehir ve toplum düzeni alanlarında paydaşların görüşleri alındı. Stratejik Plan çalışmalarının önceki aşamalarında belirlenmiş olan ana hizmet alanları ile ilgili; daire başkanları tarafından hizmet alanlarının mevcut durumunu ve 5 yıllık hedeflerini gösterir sunumlar paylaşıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerin geliştirilmesinde, uygulanmasında yoğun etkileşim halinde olduğu 130 paydaşın davet edildiği çalıştaylara İnşaat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Harita Mühendisleri Odası gibi akademik odalar katılım sağlayıp görüş ve önerilerini paylaştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kent konseyi çalışma grupları daha önceden hazırladıkları kentin problemlerine katkı sunacak çözüm önerilerini paylaştılar. Üniversite, belediye, kamu kurumu, özel sektör ve STK temsilcilerinden yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştaylarda hizmet alanı bazında analizi yapılan vatandaş ve muhtar memnuniyet ve beklenti anketi sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Çalıştay sürecinde, tüm paydaşlara 5 yıllık taslak stratejilere ilişkin söz hakkı tanınarak fikirleri soruldu.


Görüşler doğrultusunda revize edilecek stratejik planın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak, 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu ile görüştüler! Ortak açıklama yapacaklar
    1. Davutoğlu ile görüştüler! Ortak..
    2. Golf şampiyonasına futbol sahasında..
    3. D vitamini eksikliğinin sebepleri neler?
    4. İstanbul’da dehşet anları kamerada
    5. Osmaniye'de Jandarma ve polisten ortak..
    6. Başakşehir kadrosu sil baştan
    7. Liverpool, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı!
    8. Karaköy’de Mimar Sinan tarafından..
    9. Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu!
    10. Dijital fabrikalar "iQ-R" ile daha..
    11. Sektörün nabzını ölçen araştırma..
    12. Adliye çalışanları haklarında..
    13. Mersin’de toplu taşıma konusu masaya..
    14. Başkan Büyükakın’dan Evren’e sürpriz..
    15. Nilüfer ile Zavidovici arasındaki..
    16. Hatay’da 30 kilo esrar ele geçirildi
    17. Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a..
    18. Çin'de ilköğretim okuluna saldırı: 8..
    19. Torbalı, ‘kurtuluş’ için koştu
    20. Başkan Orhan muhtarlarla buluştu
    21. Dünya Ralli Şampiyonası için..
    22. Durgunluğa kulak asmayıp üretimle gaza..
    23. Mustafa Kemal'in portresini..
    24. "Cammu Keşmir, dünyanın en büyük açık..
    25. Muş’ta seyyar tandır üretti
    26. Konyaaltı İlçe Tarım Ve Orman..
    27. Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı..
    28. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı..
    29. Dorian Kasırgası Bahamaları vurdu: 5..
    30. Vergi borçlularına yönelik e-haciz..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız