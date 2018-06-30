Yol haritası belli oldu!

Türkiye 24 Haziran'da tarihinin en önemli seçimini yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda başkan seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu sağlamasının ardından, gözler yeni hükümet sistemi ile oluşturulacak kabinenin yol haritasına çevrildi. Cumhurbaşkanı, 8 Temmuz'dan sonra TBMM'de yemin edip görevine başlayacak.

Erdoğan ve yeni kabinesinin önceliklerinin ne olacağına ilişkin çalışmalara ise şimdiden start verildi. Bu konuda bir yol haritası hazırlanacak. Bakanların atanmasından sonra yol haritası kamuoyu ile de paylaşılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre kurulacak ilk hükümetin öncelikleri ve hayata geçirmeyi planladığı değişiklikler şöyle:



DİPLOMATİK ATAĞA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladıktan sonra AB ülkeleri başka olmak üzere kapsamlı bir diplomasi trafiği başlatacak. Erdoğan, sık sık yurtdışı gezilerine çıkarak Türkiye'nin ilişkilerini geliştirecek.



GÜÇLÜ YÖNETİM GELİYOR

Hükümetin en büyük önceliği ekonomi olacak. Bunun için güçlü bir ekonomi yönetimi kurulup, kararlar alınacak ve uygulanacak. Kısa süre içinde, oluşturmak istendiği gibi ekonomide bir sıkıntı olmadığı gösterilmiş olacak.



ÜRETİME DESTEK VERILECEK

İkinci öncelik ise üretime destek verilmesi olacak. Özellikle esnafa yönelik desteklerin hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Teşvik sistemi de tekrar gözden geçirilecek.



YABANCI SERMAYEYE GÜVEN

Yabancı sermayenin Türkiye çekilmesi ekonomi yönetiminin önceliği olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük kuruluşlar ile görüşüp Türkiye'yi anlatacak. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıp yeniden yapılandırılacak. Olağanüstü Hal (OHAL) kaldırılacak. Böylece bu konuda yurtiçinde ve uluslar arası kamuoyunda oluşturulan algı operasyonuna da son verilmiş olacak. OHAL'in kaldırılması yabancı sermaye ve yatırımcı girişleri açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'ye dönük oluşturulmak istenen algının ortadan kaldırılmasına dönük olarak neler yapılacağına bakılıp bazı adımlar da atılacak.

SABAH