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"Yol haritamızı hazırladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı’nın ardından, “Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık” açıklamasında bulundu.

21 Aralık 2018 Cuma 11:32
"Yol haritamızı hazırladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı’nın ardından, “Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık” açıklamasında bulundu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yılın son Gıda Komitesi Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak” ifadelerine yer verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:32
  1. Berat Albayrak
  2. Hazine ve Maliye Bakanı

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