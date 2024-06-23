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Yerel Yol değil sanki kayak pisti
Yerel

Yol değil sanki kayak pisti

Yeniakit Publisher
2024-06-23 16:46:00 -

Bursa'da kamyonet kasasından dökülen karpuz ve kavunlar yolu kayak pistine çevirdi.

Bursa'da açık kasa kamyonetin kasasından yola dökülen karpuz ve kavunlar yolu kayak pistine çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Batçığı'nda meydana geldi. Yol üzerinde seyreden 16 ADK 453 plakalı açık kasa kamyonetin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sarsılan kamyonetin arkasında bulunan karpuz ve kavunlar yola döküldü. Kayak pistine dönen yol, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından temizlendi. Öte yandan, yola dökülen karpuz ve kavunlar amatör kameraya yansıdı.

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