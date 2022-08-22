  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savcı Sayan'dan bomba 6'lı masa çıkışı! 'Bunlar Bakanlar Kurulu'nu ancak iki yılda..'

Kızı bombalı saldırıda öldürülmüştü... Putin'in akıl hocası ilk kez konuştu

Yurt dışı fonlu Ruşen Çakır'dan sapkınlara destek! LGBT'lilere özel haber bülteni..

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı! İlk 5'e girdi

CHP'li İmamoğlu'nun reklamcısı Necati Özkan'dan çelişkili yazı: Ortada olmayan adaya yüzde 65 oy oranı biçti!

Vali Okay Memiş: Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi

Öğretmenler Ankara'ya bir çıkarma daha yaptı! Başkan Erdoğan'dan müjde bekleniyor

Kraliçeden Kuruluş Osman sürprizi! Sözleri olay oldu

Ukrayna ordusunun kayıpları belli oldu

Türkiye'de dev keşif: 20 bin ons altın kaynağı tespit edildi! Harekete geçildi
Yerel Yol çöktü, otomobil ve tır içine düştü!
Yerel

Yol çöktü, otomobil ve tır içine düştü!

Osmaniye'nin Sunbas ilçesinde çöken yolun içine otomobil ve tır düştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 23:57:00 -
Yol çöktü, otomobil ve tır içine düştü!

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu. Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23