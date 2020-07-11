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Yerel

Yol çalışmasında feci olay! Geçen araçtan kaçan işçinin ayakları koptu

Bartın-Zonguldak yolu üzerinde yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan personellerden biri, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken tankerin altına kaldı. Feci olay sonucu tanker altında kalan personelin iki ayağı da koptu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:59:00 -
Yol çalışmasında feci olay! Geçen araçtan kaçan işçinin ayakları koptu

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan zift tankerinin altında kalan işçinin ayakları koptu.

Kaza, Bartın-Zonguldak yolu İhsanoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün Mutlu idaresindeki tankerin altına kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu.

Durumu ciddi

İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı. Küçükekenci’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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