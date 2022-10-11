Yol bu hale geldi: Pakistan felaketi yaşıyor!

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 700’e, yaralı sayısı 12 bin 867’ye yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketindeki can kaybının bin 700’e, yaralı sayısının ise 12 bin 867’ye yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 632’sinin çocuk, 340’ının ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, Sind eyaletinde 747, Belucistan eyaletinde 336, Hayber Pahtunhva eyaletinde 308 ve Pencap eyaletinde 221 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2 milyon 48 bin 789 evin yıkıldığı, en az 1 milyon 100 bin hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 milyon Pakistanlının sel nedeniyle yoksulluk yaşayacağını tahmin ettiğini aktardı.