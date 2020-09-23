Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nın "yol yarışları" etabı Sakarya'da başladı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nın "yol yarışları" etabı başladı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan şampiyonanın ikinci gününde yapılan yarışlara, farklı illerden 109 sporcu katılıyor.
Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde bisikletliler, "yol yarışı" etabında mücadele veriyor.
Sporcular, "genç erkekler" kategorisinde 94,7 kilometre, "büyük erkekler" kategorisinde ise 132,5 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.