  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak
Spor

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:17:21 -
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak

ANKARA (AA) - Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, bugün lisans kontrolü ve teknik toplantı yapılacak.

Şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, yarın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak "yol yarışı" ile organizasyon sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı