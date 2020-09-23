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Spor Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi
Spor

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:42:40 -
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde farklı illerden 109 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde bisikletçiler, "yol yarışı" etabını tamamlamak için mücadele verdi.

Sporcular, "genç erkekler" kategorisinde 94,7 kilometre, "büyük erkekler" kategorisinde ise 132,5 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamak için ter döktü.

Zorlu parkuru hızla geçmeye çalışan bazı sporcular, bisikletlerinde oluşan arızalar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, gençler ve büyükler şampiyonasını dünya şampiyonasının yapılacağı bir parkurda yapmanın bisiklet sporu ve Sakarya açısından önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona başta Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ekibinin ciddi destek verdiğini ifade eden Küçükbakırcı, "Biz de böyle bir organizasyonun içerisinde olmaktan federasyon olarak mutluyuz. Sakarya artık bisiklet şehri oldu. Bu organizasyonlar artarak devam edecek. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonun ikinci gün yarışlarının ardından genç erkeklerde İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübünden Kaan Soylu Özkalbim birinci, Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Osman Çelik ikinci, Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübünden Ahmet Maral ise üçüncü oldu.

Büyük erkeklerde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı sporcularından Onur Balkan ilk sırada yer alırken, Halil İbrahim Doğan ikinciliği, Emre Yavuz ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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