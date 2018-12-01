THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yokuş aşıldı, düzlük göründü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, , küresel büyümenin sınırlı bir yavaşlama eğilimine girdiğini, küresel para politikalarının ise normalleşme sürecinde olduğunu ifade etti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:40
Yokuş aşıldı, düzlük göründü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini belirterek, “Dış talep gücünü korumakla birlikte, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır” açıklamasını yaptı.

Çetinkaya’nın, İstanbul’da gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı’nda yaptığı sunum, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Sunumu kapsamında “Küresel Gelişmeler”, “Makroekonomik Görünüm” ve “Enflasyon ve Para Politikası” olmak üzere 3 ayrı başlık altında değerlendirmelerde bulunan Çetinkaya, küresel büyümenin sınırlı bir yavaşlama eğilimine girdiğini, küresel para politikalarının ise normalleşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Çetinkaya, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini, ekonomi politikasının belirsizliği yüksek düzeyini koruduğunu aktararak, portföy akımlarının ise dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi.

İktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte dengelenme sürecine girdiğine işaret eden Çetinkaya, “Sanayi üretimine dair veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın son çeyrekte belirginleştiğine işaret etmektedir. Öncü göstergeler yavaşlamanın yurt içi talep kaynaklı olduğunu göstermektedir. İhracatın büyümeye verdiği destek güçlü seyretmektedir. Reel efektif döviz kuru yakın dönemde tarihi düşük seviyelerden bir miktar toparlanma göstermiştir. Cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözlenmektedir” değerlendirmelerini yaptı.

"Dengelenme belirginleşti"

Sunumunun sonunda genel bir değerlendirme yapan Çetinkaya, şunları kaydetti:

Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir. Dış talep gücünü korumakla birlikte, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır. TCMB fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı sınırlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır. Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir. Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:40
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya
  3. JP Morgan Yatırımcı Toplantısı
  4. AK Parti
  5. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim"
    1. "Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim"
    2. Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu..
    3. Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3..
    4. AK Parti'den kritik kanun teklifi!
    5. GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor
    6. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    7. Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık..
    8. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için..
    9. GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge projesi 10 milyar TL..
    10. Avrupa'da insanlığı utandıran karar!..
    11. “Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz”
    12. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden..
    13. Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı..
    14. "Arakanlıların dönüşü için..
    15. CHP'de Bizans oyunları başladı!..
    16. Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete..
    17. Katılım bankalarının kârı 9 ayda 2..
    18. 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan yeni..
    19. Galatasaray, deplasmanda derbi..
    20. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344...
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış