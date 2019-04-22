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Yokuş aşağı giderken 'viteste mi yoksa boşta mı' daha çok yakar?

'Otomobiliniz yokuş aşağı giderken aracınız vites boştayken mi yoksa vitesteyken mi daha az yakıt yakar?' İşte bu sorunun cevabı....

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:18
Yokuş aşağı giderken 'viteste mi yoksa boşta mı' daha çok yakar?

'Otomobiliniz yokuş aşağı giderken aracınız vites boştayken mi yoksa vitesteyken mi daha az yakıt yakar?' sorusunun cevabı aşağıdaki teknik anlatımda cevaplandırıldı.

Vites boşta iken durum nasıl?

Yokuş aşağı araç kullanımında vitesi boşa attığımızda, aracın yerçekimi kuvveti ile aşağıya doğru hareketlendiğini görürüz. Eğer yokuş tekerlek yol arasındaki sürtünme kuvvetini yenecek kadar dik ise araç hızlanma eğilimine geçer. Dolayısıyla motor rölantide (ortalama 1.000 dev/dk) çalışır ve saatte 0.5-1.5 lt gibi yakıt tüketimi yapar.

Araç viteste iken durum nasıl?

Yokuş aşağı viteste inerken ise eğer gaza basıyor isek motora yakıt girişi sağlanır ve o anki devri neyse yakıt tüketimi de o ölçüde olur. Dolayısıyla düz yolda yada yokuş yukarı çıkarken harcadığınız yakıtı yokuş aşağı inerken de yakabilirsiniz.

Ancak yokuş aşağı inerken araç viteste iken ayağınızı gaza basmazsanız eğer, aracın gaz kelebeği kapalı kalacak ve yakıtın motora girişi durduralacaktır. Peki motor nasıl dönüyor? Her zaman motor tekerleri döndürür ancak yokuş aşağı inerken, aracın kazanmış olduğu potansiyel enerji hareket enerjisine dönüştürülür ve tekerler motoru döndürür hale gelir. Göstergenizde motor devrinin yüksek olduğunu göreceksiniz ve silindirlere yakıt girdiğini düşünebilirsiniz. Yakıt girmediğinden emin olmak içinse aracı yokuş aşağı inerken, önce boşta inmeye başlayın. Aracın hızlanmaya başladığını göreceksiniz. Daha sonra vitese atıp tekrar bakın aracın boşta olduğu kadar seri hızlanmadığını hatta yavaşladığını hissedeceksiniz. Bunun sebebi motor sürtünmesinin karşı kuvvet oluşturmasıdır. Yani motorun sürtünmeleri yenmesi için gereken yakıt motora girmiyordur. Eğer aracınızda yol bilgisayarı varsa yakıt tüketiminin rölantide çalıştığının altına düştüğünü göreceksiniz.

Sonuç olarak; aracın yokuş aşağı minimum yakıt yakmasını istiyorsak...

Yokuş aşağı inerken viteste ve ayağımız gazdan çekili inmeli, mümkün olduğunca yüksek viteste inilmeli. Çünkü yüksek viteste indiğinizde motor devri düşer ve motor sürtünmeleri azalır, aracın hızlanma eğilimi artar.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 00:18
  1. 'viteste mi yoksa boşta mı' daha çok yakar
  2. Vites boşta iken yakar mı
  3. otomobil

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