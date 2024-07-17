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Eğitim YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı
Eğitim

YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 12:04:00 -
YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerini kayıt döneminden sonra açıkça ilan edilmemiş ilave veya beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunulmaması konusunda uyardı. Yapılan açıklamada ayrıca öğrencilerin beklenmedik ücret değişiklikleriyle karşılaşmamaları için bu bilgiye önceden erişebilmelerinin önemine dikkat çekildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Devlet üniversitelerinde 2011-2012 akademik yılından beri birinci öğretimdeki öğrencilerden katkı payı alınmazken, YÖK vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ücretlerine değindi. Öğrencilerin tercihlerinde ve kayıtlı oldukları kurumlarda devam etme kararlarında belirleyici kriterlerden biri olan öğrenim ücretleri konusunda YÖK, adayların tamamlanma süresi boyunca güncellenen ücretler hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca öğrencilerin beklenmedik ücret değişiklikleriyle karşılaşmamaları için bu bilgiye önceden erişebilmelerinin önemine dikkat çekildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELER?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, ücretlerin belirlenmesinde şeffaflığın ve öğrenci haklarının korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede YÖK'ün 10 Temmuz 2024 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda ücret belirleme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

* Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi,

* Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,
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* İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması,

* Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları,

* İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı."

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla gönderilen yazıda vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin eğitim öğretim ücretlerini YÖK'ün bu kararı doğrultusunda belirlemeleri istendi.

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