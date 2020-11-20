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Gündem YÖK'ten üniversite sınavlarıyla ilgili açıklama
Gündem

YÖK'ten üniversite sınavlarıyla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteleri, uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:01:00 -
YÖK'ten üniversite sınavlarıyla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere yazı gönderdi.

Buna göre, uzaktan ve online programlar ile derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartların Başkanlık tarafından yükseköğretim kurumlarına 22 Mayıs'ta gönderilen yazıyla bildirildiği anımsatıldı.

Uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler."

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