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Eğitim YÖK’ten flaş karar! 2 önlisans programı kaldırıldı
Eğitim

YÖK’ten flaş karar! 2 önlisans programı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 16:37:00 -
YÖK’ten flaş karar! 2 önlisans programı kaldırıldı

Üniversitelerde 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları dönüştürülerek 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programı açılabilmesine karar verildi.

Adalet Bakanlığının İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yükseköğretim kurumları bünyesindeki Adalet (Açıköğretim) ön lisans ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının öğrenci alımı 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında durdurulmuş ve örgün öğretime devam eden programların kontenjanları da düşürülmeye başlanmıştı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 23.11.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereği yükseköğretim kurumları bünyesindeki 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları dönüştürülerek 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programı açılabilmesine karar verildi.

'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları kaldırılacak

Alınan karar göre, Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecek. Üniversiteler, bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarının yerine 'Mahkeme Büro Hizmetleri', 'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri' ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebilecekler.

Öğrencilik haklarında değişiklik olmayacak

Öte yandan, karara göre, dönüştürülen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altına alınacak.

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