  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YÖK'te 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu' toplantısı
Eğitim

YÖK'te 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu' toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında, “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun sekizinci toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:43:00 -
YÖK'te 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu' toplantısı

“Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun 8. toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya “Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK'ten kurul üyesi üst düzey yetkililer katıldı.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirilen kurul toplantısında, Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamaların sürdürülmesi ve kontenjanların artırılmamasına; hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanların belirlenmesine, mühendislik alanlarında kontenjanların belirlenmesinde öne çıkan alanların ve ülke ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak toplam kontenjanın azaltılmasına, sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilmesine, ilk ve acil yardım gibi önlisans programlarının eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşünün alınarak standartların geliştirilmesine, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık önlisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilmesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim Sağlık önlisans programının açılmamasına, KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulamasının devamına karar verildiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti
Medya

Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi reytingleri alt üst eden tarihi diziler kervanına Barbaros..
Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu
Gündem

Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu

Oynadığı ahlaksız filmlerle tanınan Alman asıllı oyuncu Sibel Kekilli ile milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, aynı cephede bir araya geld..
Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay