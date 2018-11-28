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“Yoksulluğun azaltılmasının yolu doğru yatırımdan geçiyor”

Katıldığı panelde konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yoksulluğun azaltılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak. Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri ve endişeleri harmanlayıp bir plan sunabilmek" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
“Yoksulluğun azaltılmasının yolu doğru yatırımdan geçiyor”

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi’nin ikinci gününde düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ekosistemlerin Oluşturulmasını Hızlandırmanın Zamanı mı?” başlıklı panelde konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, çevreye ya da ekonomiye kattıkları değerin, iş camiasındaki kârlarını da güçlendireceğini belirtti. Özdemir, “Yoksulluğun azaltılması da çok önemli. Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak. Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri ve endişeleri harmanlayıp bir plan sunabilmek. Bizim özel sektör olarak bir adım geri atma lüksümüz yok. Bizim herkesi dinlememiz lazım. İnsanların ihtiyaçlarını ve endişelerini göz önünde bulundurmamız lazım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
  1. Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP)
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. 9. Boğaziçi Zirvesi
  4. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  5. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ekosistemlerin Oluşturulmasını Hızlandırmanın Zamanı mı?
  6. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir

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