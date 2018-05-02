Yoksa çocuğunuz narsist mi?

Bu kişilerde genellikle şu belirtiler ortaya çıkar:

Kişinin sürekli şekilde ilgi görme hevesi.

Kendisinden övgüyle bahsedilmesini ister.

Büyük başarılar elde etmek ve bunun üzerinden varlık göstermek ister.

İnsanların haklarına saygı göstermezler.

Narsist birey için para, güç, başarı ve güzellik birincil öğelerdir.

Aşırı öfke eğilimleri vardır.

Aşağılanmaya karşı hassastırlar.

Kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutarlar.

Başkalarından ilgi beklentisi içindedirler.

Kıskanç ve hasettirler.

Fedakârlık yapmaktan kaçınırlar.

İnsanlarla işbirliği yapmaktan kaçınırlar.

İnsanlara yardım etmekten kaçınırlar.

Empati yapamazlar.

Her konuda haklı olmaya çalışırlar.

Dikkat çekmek için farklı tavırlar sergileyebilirler.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Narsist birey bir ruh hekiminden destek almalı ve tedaviye devam etmelidir.

Narsistler yaptıkları hatayı örtmek için mazeretler üretir ve üste çıkmaya çalışırlar. Böyle durumlarda onun hatası ile yüzleşmesine yardımcı olunmalıdır.

Kişiyi tedaviye gönderebilmek için uygun zamanın beklenmesi gerekir.

Narsist birey istediğini elde edemediğinde depresyona girebilir. Böyle durumlarda ona el uzatmak, bir psikiyatriste yönlendirmek gerekir.

Hastanın psikiyatriste devam etmesi teşvik edilmelidir.

AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE ROLLER ADİL ŞEKİLDE DAĞILMALIDIR

Evlilikler ailede yaşayan fertlerin paylaşımları ile devam eder. Bu nedenle anne, baba ve çocuklar birbirlerine destek vermeli ve aile içi paylaşımı arttırmalıdırlar.

Aile içi ilişkilerde roller adil şekilde dağılmalıdır. Ve her birey rolünü iyi şekilde yerine getirmelidir.

Çocukların eğitim ve terbiyesi anne ve babanın ortak mücadelesi ile gerçekleştirilmelidir.

Aile içi ilişkilerde tutarlı bir yol izlenmelidir. Eşler birbirlerinin koyduğu kurallara saygı göstermelidir.

Çocuklar akranları ile kıyaslanmamalı, hak ettikleri değeri görmelidir.

Aile ilişkilerinde iletişime önem verilmeli, saygı merkeze alınmalıdır.

Eşler birbirlerini değiştirmeye kalkmamalı, kişisel farklılıklara saygı göstermelidirler.

Eşler birbirlerinin olumlu özelliklerini takdir etmelidirler.

Aile fertleri benliklerinin sınırlarını korumalı ve birbirlerine saygı göstermelidirler.