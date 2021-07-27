Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda YÖKDİL sınavının son başvuru tarihi ve sınav ücretinin belli olduğu belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitiyor?

YÖKDİL/2 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar 27.07.2021 saat 23,59’a kadar https://ais.osym.gov.tr/ sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. Bu sayfada açılacak başvuru sayfasına girecek adaylar, müracaatlarını tamamladıktan sonra başvuru ücretini yatıracak. YÖKDİL/2 başvuru ücreti 217,50 TL’dir.