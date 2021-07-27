YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitiyor?
YÖKDİL, YÖK koordinatörlüğünde lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adayların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını sağlayan yabancı dil yeterliliklerini belgesinin verildiği sınavın adıdır. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitiyor?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda YÖKDİL sınavının son başvuru tarihi ve sınav ücretinin belli olduğu belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…
YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitiyor?
YÖKDİL/2 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar 27.07.2021 saat 23,59’a kadar https://ais.osym.gov.tr/ sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. Bu sayfada açılacak başvuru sayfasına girecek adaylar, müracaatlarını tamamladıktan sonra başvuru ücretini yatıracak. YÖKDİL/2 başvuru ücreti 217,50 TL’dir.