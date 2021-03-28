YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu
YÖKDİL sınav sonucu ne zamana açıklanır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL sınav sonucu ne zaman açıklanır? YÖKDİL sınav sonuç ekranı
ÖSYM Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 27 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar ne zaman ayın kaçında sonuçların ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL sınav sonucu hangi gün açıklanır?
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu
YÖKDİL-1 28 Mart Pazar günü saat 10.15'te 47 sınav merkezinde yapıldı. 180 dakika süren sınavın sonunda adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. YÖKDİL/1 sonuçları 20 Nisan 2021'de açıklanacak.