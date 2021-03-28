YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgula

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) pandemi tedbirleri altında 28 Mart 2021 tarihinde yapıldı. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. YÖKDİL sınav saat 10.15'te başladı. YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika oldu.

ÖSYM 2021 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 sınav takvimine göre 28 Mart tarihine uygulanacak olan YÖKDİL sınavı ile beraber binlerce aday sınav sonuçları için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca belirlenen o tarihi merak ediyordu. Bu noktada kurumun yayımladığı kılavuza göre 20 Nisan tarihinde sonuçlar resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

YÖKDİL 2. sınavı ne zaman?

YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.