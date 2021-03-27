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Eğitim YÖKDİL saat kaçta başlayacak? YÖKDİL kaç saat sürüyor?
Eğitim

YÖKDİL saat kaçta başlayacak? YÖKDİL kaç saat sürüyor?

YÖKDİL saat kaçta | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları 5-15 tarihinde online olarak alındı. YÖKDİL'e başvuru yapanlar sınavın ne zaman saat kaçta başladığını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL yarın saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınav giriş belgesi indir

Yeniakit Publisher
2021-03-27 15:50:00 -
YÖKDİL saat kaçta başlayacak? YÖKDİL kaç saat sürüyor?

YÖKDİL sınav giriş belgesi indir | 5-16 Şubat tarihleri arasında YÖKDİL başvurusu yapanlar sınavın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL ne zaman saat kaçta yapılacak?

YÖKDİL saat kaçta başlayacak? YÖKDİL kaç saat sürüyor?

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te alınacak. Adayların en geç 10.00'da sınav binasında olması gerekiyor. Bu saatten sonra gelenler binaya alınmayacak. 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika sürecek.

YÖKDİL sınav giriş belgesi

YÖKDİL-1 sınav giriş belgesini ÖSYM ais internet sitesinden indirebilirsiniz. ÖSYM ais web sitesine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizle belgenizi indirebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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