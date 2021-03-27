YÖKDİL ne zaman saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları 5-15 Şubat 2021 tarihlerinde alındı. Adaylar sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL saat kaçta?

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur. YDS'ye alternatif olarak hayata geçirilen bir sınavdır ve YDS ile büyük benzerlikler göstermekle birlikte önemli farklılıkları vardır.

YÖKDİL ne zaman saat kaçta?

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te alınacak. Adayların en geç 10.00'da sınav binasında olması gerekiyor. Bu saatten sonra gelenler binaya alınmayacak. 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika sürecek.

YÖKDİL sınav giriş belgesi

YÖKDİL-1 sınav giriş belgesini ÖSYM ais internet sitesinden indirebilirsiniz. ÖSYM ais web sitesine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizle belgenizi indirebilirsiniz.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİR