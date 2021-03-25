ÖSYM yıl içerisinde yapılacak YÖKDİL sınavı tarihlerini paylaştı. YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

YÖKDİL 2021 sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

YÖKDİL giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda. YÖKDİL'e girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL nedir?

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılmaktadır. YÖKDİL sınavında adaylara çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanmaktadır.