YÖKDİL 2018 Sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi tarafından 22 Eylül’de gerçekleştirilen 2018 YÖKDİL Sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. Peki 2018 YÖKDİL sınav sonuçlarını nereden öğrenirim?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden açıklama yaptı: “22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavının sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 15 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.” Aşağıdaki linke tıklayarak siz de YÖKDİL sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL nerelerde geçerli olur?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL baraj puanı kaçtı?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.