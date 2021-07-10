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Eğitim YÖKAK üniversitelere rehberlik ediyor
Eğitim

YÖKAK üniversitelere rehberlik ediyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı’na pek çok üniversite başvuruyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:48:00 -
YÖKAK üniversitelere rehberlik ediyor

Bu program üniversitelerin iyileşmelerine, mükemmelleşmelerine imkân tanıyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, kurulun çalışmalarından söz etti. Prof. Dr. Elmas, şunları ifade etti: “Kurulumuz şimdiye kadar, ülkemizde mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamıştır. 100 üniversitemizde ise izleme süreçlerini gerçekleştirmiştir. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı’yla ülkemiz üniversitelerinin tamamının ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü arttırmak amaçlanmaktadır. 2020 yılında başvuru yapan 60’a yakın üniversite içerisinden 11 üniversite Kurumsal Akreditasyon Programı’na dâhil edilmiştir. Bugünlerde değerlendirme süreçleri tamamlanmakta olup diğer üniversiteler de ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Açıklanan ilk üniversite olan Ege Üniversitesi, YÖKAK Kurul Toplantısında verilen kararla 5 yıl süreyle ‘tam akreditasyon’ hakkını kazanmıştır. Tam akreditasyon üniversitelerimizin mezunlarına fayda sunmaktadır. Bu aşamadan sonra üniversitelerimiz sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir.”

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