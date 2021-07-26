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Gündem YÖK Sanal Fuarı'nın ikincisi yarın başlıyor
Gündem

YÖK Sanal Fuarı'nın ikincisi yarın başlıyor

Yeni YÖK'ün “hedef odaklı uluslararasılaşma” politikası kapsamında düzenlediği, ve Türk yükseköğretim sistemini potansiyel uluslararası öğrencilere dijital ortamda tanıtmak maksadıyla organize edilen, “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” yarın başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:55:00 -
YÖK Sanal Fuarı'nın ikincisi yarın başlıyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla yaşanan kısıtlamalar yüzünden Türk yükseköğretim sistemini potansiyel uluslararası öğrencilere dijital ortamda tanıtmak maksadıyla Yükseköğretim kurulu tarafından “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” adıyla organize edilen sanal yükseköğretim fuarı, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saati ile sabah 08:00 ila akşam 20:00 arasında gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek olan Sanal Fuarda başta diplomatik temsilciliklerimizin bulunduğu 142 ülkenin yükseköğretim çağındaki gençleri olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyal ve canlı bağlantı imkânı sunulacak.

Fuar kapsamında potansiyel öğrenciler ve onların aileleri Türk yükseköğretim sistemi yanı sıra ülkenin tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgilendirilecek.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve dünya çapında büyük ilgi gören “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı”nın bu yıl da uluslararası düzeyde büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sanal fuarda, üniversitelere ait stantların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans” gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantlar da yer alacak. http://virtualfair-yok.gov.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek Sanal fuar ile Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci dâhil edebilmek için üniversitelere önemli bir tanıtım fırsatı sunulacak.

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